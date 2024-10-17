Картаполов о создании Украиной ядерного оружия: "Это полная ерунда"

Появилась информация, что Украина может в течение нескольких недель создать ядерное оружие и применить его против России. Однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов категорически с этим не согласен.

"Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива - это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие - абсолютно исключено. Иран сколько пытается создать. При наличии гораздо большей компетенции до сих пор нет достоверных данных, что он его создал или не создал. А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься", - отрезал Картаполов в комментарии РИА Новостям.

При этом он не исключил, что Украина может создать радиационную так называемую "грязную бомбу", но Россия якобы готова к такому повороту событий.

Издание Bild ранее сообщило, что Киев располагает ресурсами и знаниями для создания ядерного оружия и в случае необходимости может сделать бомбу в кратчайшие сроки. По словам неназванного украинского чиновника, "специализирующегося на закупках оружия", Западу следовало бы "меньше думать о красных линиях России" и "гораздо больше думать о наших".

В Кремле ранее заявили, что контакты по сокращению потенциалов ядерных держав необходимы, но в нынешних геополитических условиях их нужно увязывать с другими вопросами безопасности. При этом Североатлантический альянс 14 октября начал авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия. Их участники имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием.