В Ленинградской области задержаны участники потасовки с инспекторами ДПС

В коттедже, куда оперативники нагрянули с обыском, обстановка в стиле китча. Мебель и посуда с претензией на итальянское барокко, мраморные столы, турецкие ковры и очень много золота. Это жилище цыганского барона в поселке Верхние Осельки Ленинградской области. Самого барона и еще несколько десятков человек в четверг задержали и доставили в отдел полиции.

В масштабном рейде приняли участие более 100 сотрудников полиции. Причиной послужила серьезная потасовка, которая произошла в поселке накануне. Инспекторы ДПС остановили машину для проверки, документов у водителя не оказалось, его попытались задержать, но тот ударил по газам. Полицейские начали погоню.

Доехав до дома, мужчина попытался спрятаться в толпе знакомых. Их было около 50 человек. Они вступили в перепалку с сотрудниками дорожной инспекции и силой выгнали их с территории деревни, отказавшись выдать земляка.

Задержано почти все мужское население табора. Каждого проверяют на причастность к преступлениям, все сдают отпечатки пальцев и тесты ДНК. Уже выяснилось, что многие из задержанных ездят на автомобилях с перебитыми ВИН-номерами.

Дмитрий Стокрацкий, заместитель начальника центра общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: По линии Госавтоинспекции было выявлено 13 автомобилей с признаками подделки номерных агрегатов. Они помещены на спецстоянку для проведения экспертизы и привлечения впоследствии владельцев к ответственности. Шестеро обитателей деревни привлекли к административной ответственности за различные правонарушения.

К тому же выяснилось, что подавляющее большинство домов цыган в этом населенном пункте построены незаконно и документов на землю у хозяев нет. На кадастровой карте на месте этого поселка - белое пятно.

Представители кочевого народа в деревне Верхние Осельки в Ленинградской области живут очень давно - еще с 1970-х годов. Первый цыганский барон перевёз туда 15 семей из Молдавии. С тех пор табор обосновался здесь, разрастался, и сейчас его население составляет почти 1200 человек. Это 60% населения поселка.

Официальное занятие местных цыган - сезонные работы, неофициальное - сбор металлолома и добыча меди из проводов. Местные жители всегда страдали от шумных соседей - постоянные шумные праздники, громкая музыка. А в начале осени один из цыган продал пенсионеру из соседней деревни одеяло и две подушки за 90 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Скорее всего, этот эпизод станет отягчающим обстоятельством при вынесении наказания за потасовку в этот раз.

В МВД уже заявили, что незаконные постройки в "цыганской деревне" могут снести.