Дочь вернулась от Прилучного к Муцениеце

Шумиха вокруг бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного не утихает, хотя они оформили развод еще несколько лет назад. Поводом для обсуждений послужила новость об иске, который направил в суд популярный актер. Павел захотел определить место жительства их детей: сына Тимфея и дочки Мии.

Недавно прошло заседание, после которого грустная Муцениеце молча прошла к автомобилю и уехала, а Прилучный остался общаться со СМИ. Позднее актриса заявила, что все происходящее - "полный ад". Примечательно, что на этом фоне с Павлом с августа живет его сын Тимофей, который не вернулся обратно к матери. Сама Муцениеце, кстати, не верит, что якобы ее кровиночка действительно не желает с ней находиться под одной крышей.

Но самое интересное, что Агата призналась: ей в скором времени нужно уехать из России и она намерена отдать Павлу и дочь. Несмотря на страх, что и наследница к ней не вернется, актриса все же привезла Мию отцу, а сама укатила в Испанию.

И вот теперь артистка вернулась домой. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала видео, как дочь Мия встречает ее на пороге с букетом и плакатом. Счастливая Агата расцеловала наследницу и вручила ей гостинец.