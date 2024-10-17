Путин встретился с ветеранами СВО: "Вся Россия вас будет помнить"

Владимир Путин встретился с участниками турнира для ветеранов СВО "Герои нашего времени". Он заверил, что Россия будет делать все для поддержки военнослужащих, в том числе получивших травмы.

"Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда... Уверен, что для людей с таким характером, как ваш, для людей, которые не побоялись под пули идти, не может быть ничего, что бы остановило вашу жизнь, ваше развитие - даже из-за того, что с вами случилось после тяжелых травм в ходе боевых действий", - приводит слова российского лидера РИА Новости.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал об успешном продвижении ВС России на купянском направлении вглубь обороны противника. Продолжаются позиционные бои в Волочанске.