Путин призвал очистить спорт от вульгарной политизации

Владимир Путин выступил на международном форуме "Россия - спортивная держава". По его словам, мировой спорт делают площадкой политических игр. Российский лидер же уверен, что президент добавил, что спорт должен быть вне политики, свободным и честным.

"Перспективы, завтрашний день мирового спорта действительно нуждаются в серьезном, предметном обсуждении, совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов", - приводит слова Путина ТАСС.

Кроме того, в настоящее время олимпийское движение пытаются сделать площадкой для геополитических игр, насаждения неолиберальной повестки, высказал мнение российский президент.