Информация о ходе специальной военной операции. Российские военные занимают более выгодные рубежи и позиции практически на всех направлениях. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Максимильяновка. Успешно отражена контратака противника. За сутки только на этом направлении потери ВСУ составили около 965 военнослужащих.

Мощную огневую поддержку нашей пехоте на переднем крае оказывают артиллеристы. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт" группировки "Запад" прицельным огнем уничтожили укрепленный опорных пункт врага, а также ликвидировали две артиллерийских установки - польский "Краб" и американскую М-777. Работали по разведанным целям, оперативно меняя дислокацию. Серьезный урон противнику наши бойцы наносят и в контрбатарейной борьбе

В Курском приграничье бьют врага экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52 М. В составе смешанной тактической группы они поддержали наступление сухопутных войск, выполнили пуски ракет по координатам авианаводчика, уничтожили бронетехнику ВСУ.

А военная полиция группировки войск "Север" доставила гуманитарную помощь местным жителям - в дома, которые остались под обстрелами со стороны украинских боевиков. В населённые пункты, куда не могут добраться гражданские волонтёры, привезли продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости.