В аварии с взорвавшимся фейерверком погибли люди

В Амурской области произошла смертельная автомобильная авария с участием грузовика, который перевозил фейерверки. По официальной версии, легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. После этого фура завалилась на бок и задела электрический провод. В результате машина загорелась, произошла детонация фейерверка. Градус напряжения добавило еще и то обстоятельство, что происшествие случилось рядом с заправкой.

В Сети распространилось видео, на котором хорошо видны взрывы фейерверка. К счастью, до заправки снаряды не долетели. Однако по данным телеграм-канала Baza, предварительно, в результате аварии погибли три человека. Они были в легковом автомобиле. Машина находится в настолько плачевном состоянии, что на данный момент невозможно понять, кто именно был внутри и есть ли среди погибших дети. Водитель грузовика госпитализирован.