Песков раскрыл подноготную "плана" Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал так называемый "план победы" Владимира Зеленского. Представитель Кремля объяснил, что скрывается за действиями украинского лидера.

"Основная подноготная "плана" заключается в том, что он хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности", - заключил Песков.

По его мнению, "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями".

Песков указал на реакцию НАТО. Он считает, что члены организации не стали скрывать, что не рады слышать "неумные предложения" Зеленского, передает РИА Новости.

Напомним, Владимир Зеленский впервые озвучил гражданам своей страны так называемый "план победы". Презентацию в Верховной Раде громко анонсировали еще несколько дней назад, однако сенсации не случилось.

Более того, некоторые пункты документа так и не были обнародованы. Ну а главным требованием Киева к западным партнёрам так и осталось приглашение Украины в НАТО.