Один на всех и все на одного! Грозные и сильные, сплочённые и мужественные, члены западного клуба вдруг встревожились. Украину оружием завалили, финских хуторян в НАТО приняли, российской агрессией Европу запугали. А воевать-то кто-то готов?

"По мере роста военного потенциала России прямое столкновение с НАТО станет для Москвы вариантом действий. Российские войска, вероятно, будут в состоянии нанести удар по альянсу не позднее конца этого десятилетия", - заявил Бруно Каль, глава немецкой разведки.

"Блумберг" выдаёт тревожную аналитику под заголовком "Почему Европа не готова защищать себя?" Ответ мог бы быть совсем простым: не угрожай России, не давай автомат в руки соседу-наркоману - и не надо будет себя ни от кого защищать. Но "Блумберг" советует: европейские правительства должны создать собственные мощные армии, будучи уверенными в том, что дружба с Америкой защитит их от захватчиков.

В ходе экономического форума в Чикаго Трамп заявил главному редактору "Блумберг" Джону Миклетвейту: "Наши союзники использовали нас больше, чем наши враги. Это не может продолжаться". Значит, европейцы должны скинуться на войну и новую гонку вооружений. Тут ещё "Нью-Йорк Таймс" жару поддала: оказывается, и американские военные не готовы ни к войне, ни к миру. Читатели изумились и бросились комментировать:

"А кто это вообще провозгласил США глобальным миротворцем? Может быть, нам оставить региональные конфликты и заняться своими делами?"

Да и в американскую армию всё меньше желающих записываться. Руководство Военно-морского флота США придумало эффектный ход. Этого красавца, моряка-трансвестита по имени Джошуа Келли назначили цифровым амбассадором ВМФ, который должен склонить молодых американцев к прелестям военно-морской жизни.

У чудо-моряка есть псевдоним - Гарпи Дэниэлс. В соцсетях танцует в платьице и трясёт накладными кудрями. Олицетворение грозного американского флота. К такому герою противник точно спиной не повернётся.

Кто там ещё воевать готов? У кого в действительности всё не так, как на самом деле.