Политолог Судаков: Камала Харрис - абсолютно искусственный кандидат

В США 99% СМИ принадлежат демократам. И только фактически штучные каналы есть у республиканцев. Об этом Алексею Фролову в программе "События. 25-й час" рассказал Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук.

"Камала Харрис и ее пропагандисты хотели сделать финт ушами и пригласить ее на чужую территорию. Полагали, что она порвет всех. Но нет, получилось совсем по-другому. Она получила самого слабого ведущего, но это был позор. Это говорит о том, что на сегодняшний день Харрис является абсолютно искусственным кандидатом. Объективно мы ничего не знаем про нее. Нам пытаются продать тот товар, который мы никогда не видели", - рассказал он.

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