Трихолог: Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут

Дерматолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала о том, как опасно продолжительное время ходить без головного убора в холодную погоду (от +1 градуса и ниже). Специалист рассказала, почему можно остаться без волос из-за прихоти или дани моде.

"Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут. Потому что фолликул волосяной — это быстро делящийся орган и он очень чувствителен к изменению внешней среды... Только вот именно за счет спазма периферических сосудов на холоде, за счет промерзания будут выпадать волосы", - сообщил эксперт.

Кроме холода, на вероятность выпадения волос влияют и другие факторы: возраст, генетика и состояние здоровья человека.

"Если каждый день ходить в холод без шапки, то волосы выпадут частично через месяц", - заявил трихолог.

Чтобы сохранить здоровье и густоту шевелюры, следует придерживаться нескольких правил. Нужно носить головной убор, использовать увлажняющие маски и реже мыть голову, передает Life.ru.