Екатерина Семенова обратилась к артистам: "Как вам не стыдно так издеваться?"

Завтра, 18 октября, на канале ТВ Центр состоится премьера пятого сезона детектива "Соколова подозревает всех", креативным продюсером которого стала Екатерина Семенова.

Однако актриса там и сыграла роль. И если в первом сезоне она оказалась незначительной, можно сказать, проходной, то в следующих сезонах героиня Семеновой стала заметным персонажем. Причем на этом настояли сами артисты, задействованные в съемках.

"И вдруг Рахманова и Матошин поднимают головы и говорят: "Мы хотим, чтобы в следующем сезоне осталась мама Севы. Мы без мамы Севы работать отказываемся". Я расхохоталась: "Как вам не стыдно так издеваться?". А когда получили сценарий второго сезона, то внезапно увидели, что мама Севы прописана одним из ключевых персонажей", - рассказала Семенова.

Актриса много снимается и играет в театре. Ее график расписан на месяцы вперед. По признанию Екатерины, у нее нет времени даже тратить деньги. При этом она мечтает стать бабушкой, однако ни 33-летний сын Никита, ни 27-летняя дочь Мария не торопятся радовать ее внуками.

"Когда я в последний раз сказала детям, что следовало бы в этом плане поторопиться, они мне ответили — отстань, мол, мы тебе уже собаку купили, вот ею и занимайся. Подаренная ими три года назад собака, кстати, стала моим хозяином: вьет из меня веревки и делает со мной все, что хочет", - сообщила актриса lady.mail.ru.