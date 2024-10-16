"Мы не можем ее судить": Повалий странно высказалась о Пугачевой

Вскоре после начала СВО Алла Пугачева вместе с маленькими сыном и дочкой покинула Россию. С тех пор Примадонна где только не жила: в Израиле, в Латвии, на Кипре. Недавно и вовсе стали поговаривать, что артистка планирует вернуться в Россию. Кстати, на днях в Сети распространилось видео, на котором запечатлена Алла Пугачева в обществе сына Гарри. Говорят, запись была сделана на Кипре, где у Примадонны имеется элитная недвижимость.

"Каждый человек сам выбирает себе дорогу. Алла - заслуженный человек, она сама может выбрать, где ей жить. Если она так посчитала, мы не можем ее судить. Это ее выбор", - высказалась Таисия Повалий.

Украинская артистка, к слову, живет в Москве. Певица предпочитает лишний раз не комментировать политические события, поэтому и об отъезде Примадонны, по мнению интернет-пользователей, отозвалась туманно и даже странно. Повалий, прославившаяся именно в России, о новом доме плохо не говорит. Но и ругать уехавших артистов не намерена.

"Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл. Каждый человек идет по дороге, которую ему Господь подсказывает", - призвала артистка в беседе с "МК".