Министру спорта Михаилу Дегтяреву предложили возглавить Олимпийский комитет России

На днях президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы, так как принял решение покинуть пост. Тогда президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на форуме "Россия - спортивная держава" в Уфе, в котором принимает участие Владимир Путин, предложил кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева, сообщает ТАСС.

Российский лидер, кстати, отнесся к инициативе положительно, отметив, что в современных условиях это может быть оправдано, но при этом подчеркнул, что Олимпийский комитет России должен сохранить автономность и независимость даже в случае избрания его главой министра спорта.

Меж тем Дегтярев уже отреагировал на предложение Тарпищева. Он заявил, что если его кандидатура будет одобрена, то займется восстановлением прав российских спортсменов, а также приложит усилия по возвращению российского спорт в олимпийскую семью: не будем ни хлопать дверью, ни сотрясать кулаками.