Владимир Путин в завершение рабочей поездки в Башкирию провел рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым.

Главные заявления:

- Главная задача республики — поддержка СВО. Всё заточено на поддержку военных на передовой.

- Так же одной из главных задач является помощь в реабилитации вернувшихся солдат.

- Глава республики поблагодарил президента за решение о проведении форума "Россия — спортивная держава" в Башкортостане.

- Радий Хабиров отметил хороший экономический рост республики, а также отметил хорошую кооперацию с Белоруссией и Узбекистаном в сфере торговли.