Шольц: ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине

Олаф Шольц заявил, что ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине. Об этом в четверг, 17 октября, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.



Он отметил, что не считает такие поставки правильными. А также заявил, что ФРГ не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

Немецкий канцлер считает, что он и его страна "несут ответственность" за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в полномасштабную войну именно между Россией и НАТО.