Четверо моряков с перевернувшегося судна пропали на Сахалине

В районе Сахалина перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось семь членов экипажа. Судьба четырех человека пока неизвестна. Об этом в пятницу, 18 октября, рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как написал политик в своем Telegram-канале, ЧП случилось у берегов Корсаковского района — перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предположительно, судно перегрузили.

Пропавших моряков разыскивают два буксира и спасательное судно. Морспасслужба готовит водолазов. Ситуацию осложняют погодные условия: к месту происшествия приближается циклон. Он грозит принести сильный ветер, что существенно затруднит продолжение поисковой операции.

Между тем продолжается расследование уголовного дела о гибели двоих человек — они отправились на лодке катамаранного типа в Охотское море. Хозяин лодки Михаил Пичугин — единственный выживший после вынужденного двухмесячного дрейфа. Ему грозит до семи лет лишения свободы, если подтвердится, что он не выполнил обязанности по снаряжению своей лодки.

Руководитель учебно-тренировочного центра для судоводителей маломерных судов, юрист в области права по маломерным судам Михаил Кулик заявил ТАСС, что лодка Пичугина не имела оборудования для плавания на далекие расстояния, а потому от не имел права отплывать на ней дальше пяти километров от берега.