Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о способности американских систем противоракетной обороны сбивать российские ракеты над территорией Украины — это опрометчивость и безответственность. Такое мнение высказал в пятницу, 18 октября, заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Сикорский заявил, что база ПРО в польском населенном пункте Редзиково предназначается, в числе прочего, для ликвидации российских ракет, "летящих в сторону Польши".

Как напомнил российский дипломат, среди членов Североатлантического альянса именно Польша "занимает наиболее радикальные позиции", а польские лидеры позволяют себе столь безответственные высказывания, сообщает РИА Новости.

Киевский режим с начала российской специальной операции пытался добиться от Запада решения задействовать свои системы противовоздушной обороны в работе над Украиной. Однако на это пока никто не соглашался.

Источники объяснили, что Вашингтон отказался выполнить просьбу Киева сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, поскольку США опасаются начала ядерного конфликта с Россией.