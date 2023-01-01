Установлен способ активации СВУ, убившего Владлена Татарского

Следователи установили способ активации взрывного устройства, которым был убит военкор Владлен Татарский.

Российские криминалисты в своей работе используют современные технологии, такие как георадары, БПЛА и тепловизоры. Части СВУ позволили установить способ приведения его в действие в апреле 2023 года, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью "Комсомольской правде".

Благодаря изъятым видеозаписям удалось восстановить маршрут передвижения Дарьи Треповой* до ее прихода в кафе.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время встречи с читателями в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую Дарья Трепова преподнесла военкору. Защита уверяла: обвиняемая шла на преступление, якобы не зная о взрывчатке внутри статуэтки. Однако суд не принял этот аргумент и дал Треповой 27 лет.

*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга