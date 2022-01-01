Власти Белгородской области опровергли данные о заходе ВСУ в регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины на территорию региона.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что бойцы вторглись на территорию села Журавлевка Белгородского района. Они якобы зашли в лесной массив, но попали под обстрел. Что произошло с ними дальше, в сообщении не указывается.

"На сегодняшний день, на сегодняшний час Журавлевка находится под абсолютным контролем наших военных", - сообщил Гладков в своем telegram-канале.

При этом губернатор отметил, что обстановка в Журавлевке сложная с 22 февраля 2022 года. Региональные и местные власти контролируют обстановку в селе.