Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте об убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС не удивительны. Такую оценку спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала словам нидерландского политика о том, что он "не будет переживать, если это окажется правдой".

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов, а эта страна известна своими "либеральными традициями".

Спикер МИД напомнила, что в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом съели, хотя, "конечно, не целиком", поскольку "это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее". Затем их всех помиловали.

Возвращаясь к современным геополитическим событиям, Захарова отметила, что "рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны". В заключение она пожелала Марку Рютте приятного аппетита и не подавиться.

Между тем источники рассказали, что руководство ХАМАС проинформировало турецких, катарских и египетских официальных лиц о гибели главы своего политического бюро Яхьи Синвара во время операции в Тель-аль-Султане. Исполнять его обязанности пока будет Халед Машаль.

Всего в Газе за год погибли более 42 тысяч человек, еще почти 2 с половиной тысячи жертв — в Ливане. Однако Израиль продолжает боевые действия, не считаясь с потерями среди мирного населения.