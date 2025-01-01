В России запретят три вида ПЭТ-упаковки

Правительство России запретило производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как подчеркивается в документе, производство и использование такой упаковки "не допускается в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны".

Это касается ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением тары голубого, белого, зеленого и коричневого цветов и бесцветной. Запрет включает также многослойные ПЭТ-бутылки и к ПЭТ-упаковку с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочных).

Про запрет непрозрачных и цветных ПЭТ-бутылок речь шла еще в 2021 году. Тогда Министерство промышленности и торговли составило список одноразовых товаров, которые считало необходимым запретить. Глава Минприроды Александр Козлов объяснил, что указанные предметы можно заменить на перерабатываемые, чтобы "не создавать вещи, от которых сегодня проблемы".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что российские власти продолжают работу по улучшению экологической ситуации в стране — эта тема важна для каждого гражданина России.