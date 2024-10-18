Украинским военным платят по пять тысяч долларов за каждого убитого в Курской области волонтера.

Преимущественно – это иностранные наемники, рассказал РИА Новости волонтер Даниил, который вывез несколько десятков жителей курского приграничья.

"За каждого убитого волонтера - пять тысяч баксов. Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари", - сообщил Даниил.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Операция по разгрому украинской группировки продолжается, сообщили в нашем Генштабе. За все время боев в Курской области ВСУ потеряли уже более 23,8 тысячи человек.