Кабмин утвердил алгоритм выплаты компенсаций бойцам СВО

Правительство России в пятницу, 17 октября, опубликовало два постановления, в которых определены правила ежемесячных компенсационных выплат военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Первый документ относится к мобилизованным гражданам, второй — к служащим по контракту. Получать выплаты будут военнослужащие, уже имевшие пенсию за выслугу лет, но отправившиеся на спецоперацию. Размер ежемесячной компенсации составит 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты.

Величина выплат зависит от продолжительности участия в спецоперации. Для их получения необходимо обратиться с рапортом на имя командира или начальника.

В России по-прежнему растет число желающих пойти на военную службу по контракту. Только с начала года в войска поступили около 200 тысяч добровольцев. Перед столичным пунктом отбора на военную службу на улице Яблочкова — очередь на вход. Ежедневно контракт подписывают порядка 200 добровольцев, а случается — и до 300.

Бойцам и их семьям полагается целый ряд мер поддержки от государства. Например, кабмин уточнил порядок льготного проезда военнослужащих, который прежде не был регламентирован законодательно. Теперь бойцы и ветераны будут получать компенсацию за использование личного автомобиля.