В России решили запретить использование электросамокатов до 16 лет

В правительстве России прошло совещание по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как пишут в пятницу, 17 октября, "Известия", участники совещания согласились увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других СИМ.

Также согласовано, что для управления такими средствами потребуются специальные права — этот вопрос предстоит проработать Министерству внутренних дел.

Наряду с этим российские власти выразили готовность движение СИМ по тротуарам и проезжей части, признав при этом, что сначала потребуется создать специальную инфраструктуру.

В Министерстве транспорта заявили РИА Новости, что на совещании "обсуждался общественный запрос как со стороны пешеходов об ограничении движения СИМ по тротуарам, так и со стороны водителей об исключении их движения по дорогам". Участники определили приоритет создания в городах специальной инфраструктуры для СИМ — это велодорожки.

В России идут по пути ужесточения правил использования СИМ, поскольку электросамокаты и другие представители этого класса транспортных средств регулярно становятся причиной происшествий с серьезными последствиями.

В частности, Минтранс России предложил ввести ограничение скорости электросамокатов до 10 километров в час рядом с пешеходами. Указанные меры также могут коснуться пользователей электровелосипедов и мопедов.