Ядерные "Ярсы" выходят на полевые позиции

Российские ракетчики отработают противодействие средствам воздушного нападения и диверсионно-разведывательным группам. Мобильные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" выйдут на полевые позиции в Тверской области.

Группа командования РВСН, проверяющая Бологоевское ракетное соединение, особое внимание уделит отработке задачи с выводом пусковых установок ПГРК "Ярс", сообщили в Минобороны России. Стратегические ракетчики отработают, в частности, интенсивное маневрирование на маршрутах боевого патрулирования.

По данным военного ведомства, расчеты мобильного ракетного комплекса совершат марш протяженностью до 100 километров. Также пройдут тренировки по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.