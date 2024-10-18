Орбан рассказал о попытках Запада узнать про ядерное оружие Украины

Западные спецслужбы пытаются выяснить, действительно ли Украина может создать ядерное оружие.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радиостанции Kossuth. При этом ему самому в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не показалось, что Киев хочет создать такое оружие.

"Мы общались через переводчиков, так что могут быть нюансы, которые человек не различает, но мне в ходе переговоров не показалось, что украинцы всерьез думают о том, чтобы развиться до ядерной державы, что вообще трудно представить", - сказал Орбан (цитата по РИА Новости).

Ранее в Киеве заявили, что обладают знаниями и материалами для создания ядерного оружия и что якобы для производства первой бомбы им понадобится всего "несколько недель".

При этом сам Зеленский отметил, что между созданием ядерного оружия вступлением в НАТО, его страна выбирает второе.