Массированный артналет. Следом - атака морпехов, десантников и спецназа. Российские войска в Харьковской области начали штурм одновременно пяти населенных пунктов. Эта новая "волна" наступления уже в первые сутки дала результаты. В Торском боевиков выбили из домов на окраинах. Развернут плацдарм для продвижения на Купянск. До города по прямой осталось всего 4 километра.

Еще один внезапный рывок сделан штурмовиками и на Красно-Лиманском участке. Наши бойцы захватили сразу 13 опорных пунктов. Торецк. Из освобожденных районов эвакуируют мирных жителей. В основном, это пожилые и инвалиды. Каждый день, смертельно рискуя, штурмовики увозят в тыл десятки горожан.

В руках у 8-летней Вари – две российские купюры. Это подарок штурмовика с позывным "Маугли". В тот день, когда вывозили семью, Варя попросила у военного автограф – на память о своем спасителе. Ничего другого под рукой просто не было. Через несколько дней "Маугли" погиб. Но благодаря ему девочка выжила. И наконец исполнит свою самую заветную мечту.

Шанс вернуться к своим семьям есть и у боевиков. Над лесополосой вблизи поселка Цукурино с дрона разбрасывают листовки. В них – призыв сдаваться. Десятки националистов действительно бросают оружие и уходят за линию фронта. Когда командиры ВСУ узнают, что очередная группа сбежала к русским, открывают беглый огонь. Пытаются накрыть своих же сослуживцев, которые больше не хотят воевать.

Задуматься националистам есть о чем. По данным европейских и американских аналитических центров, потери ВСУ за все время спецоперации достигло 1 миллиона 800 тысяч человек. Почти треть из них – безвозвратные. Наибольшее количество убитых и раненых пришлось на период с июня по октябрь этого года. До 60 тысяч боевиков в месяц.