Новая попытка рейдерского захвата храма киевскими раскольниками. Накануне вечером десятки радикалов при поддержке неизвестных в камуфляжной форме ворвались на территорию Успенского собора канонической православной церкви в Кременчуге. Экстремисты оттеснили прихожан и поменяли замки на дверях храма.

Ну а самое громкое за последние месяцы нападение на святыню произошло накануне в Черкассах. Вооружённые травматическими пистолетами, топорами и газовыми баллончиками радикалы штурмом взяли Архангело-Михайловский собор. Верующие пытались отбить атаку, однако силы были не равны.

Ранения, ожоги и переломы получили 26 человек. Из них 12 госпитализированы. Некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе президента отметили, что гонения на каноническую церковь нужны для отвлечения внимания от поражений на фронте.