В Москве пройдет благотворительный фестиваль "Шалаш, шалом!"

Познакомиться с еврейской культурой, традициями и попробовать национальный фаст-фуд. Москвичей и гостей столицы приглашают на благотворительный фестиваль "Шалаш, шалом!", который проходит на Поклонной горе.

Событие проводится впервые и посвящено еврейскому празднику шалашей Суккот. Посетители увидят уникальные арт-объекты, созданные молодыми архитекторами.

Желающие смогут зайти внутрь и принять участие в праздничном ритуале, во время которого произносят благословения с использованием четырёх видов растений. Также гостей фестиваля ждут мини-экскурсии, кинопоказы и лекции, а также мастер-классы и кулинарное шоу.