Жители Земли наблюдают за "кометой века"

Не просто огромная - самая большая и яркая в году. На фоне деревьев и зданий просто гигантская. Совпало несколько удачных факторов. Полнолуние и момент, когда спутник Земли оказался на минимальном расстоянии от планеты. В древности такую луну еще называли охотничьей. Для звероловов это был сигнал, что пора готовиться к зиме. Наблюдать явление можно было невооруженным глазом, чем и воспользовались жители России.

Год оказался богатым на суперлуния. Четыре подряд. Следующее - в ноябре. Правда, таким большим светило уже не предстанет. Профессиональных астрономов подобные явления и вовсе не интересуют. Для наблюдения и изучения спутника они не подходят. Внимание ученых приковано к другому событию, которое прямо сейчас происходит в околоземном пространстве. К нам прилетела "комета века". Чрезвычайно яркая, заметная невооруженным глазом, что редкость.

"Один мой коллега очень удачно сравнил комету с мартовским сугробом. Это снег и лед не того химического состава, который имеют мартовские сугробы на Земле, с примесью метеорной грязи и пыли. И вот это дело испаряется с поверхности кометы. А точнее, с поверхности ядра кометы. Образует довольно заметный хвост. Собственно, излучение кометы в это время - это на 90 процентов излучение хвоста", - рассказал Олег Малков, заведующий отделом Института астрономии РАН.

Кометы несут в себе историю создания Вселенной, поэтому так интересны ученым. Планеты формировались из материала протопланетного облака. Остаток находится на периферии Солнечной системы. Это, как предполагают ученые, и есть место зарождения комет.

"Образование, которое мы теоретически предсказываем. Оно называется облако Оорта. Расстояние от него до Солнца раз в 100 больше, чем до Земли. Время от времени по разным причинам кометы вылетают из этого облака и направляются к Солнцу", - отметил Олег Малков.

Долетают не все. Некоторые сгорают в лучах звезды. Тем более что сейчас наступил пик активности светила, который продлится целый год. В ближайшие 12 месяцев нас ждет много вспышек на Солнце. Но есть и хорошая новость - полярных сияний тоже станет больше. Любоваться ими можно будет даже в южных широтах.