Танки M1A1 Abrams, поставку которых киевскому режиму пообещала Австралия, будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters. Такое заявление сделало посольство России в Австралии.

Как заявила дипмиссия в своем Telegram-канале, "вполне предсказуемо, что австралийское правительство упорствует в своей бессмысленной и безответственной политике, движимой антироссийской грандиозной стратегией Запада".

При этом Канберра маскирует свой истинный настрой "в лицемерные стенания о "международном порядке, основанном на правилах" и фальшивые опасения за территориальную целостность Украины".

Отправка на Украину танков, не являющихся оборонительным оружием, это еще один шаг в постоянно углубляющемся вовлечении Австралии в войну Запада против России через посредников, однако киевскому режиму он не поможет.

Ранее издание Business Insider писало, что украинская армия с начала российской военной операции потеряла около 40 танков Leopard германского производства. Это подтвердило, что "Leopard — мощные, высокоэффективные танки с тяжелой броней, но они не являются непобедимыми".

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришлось признать, что переданные ВСУ американские танки Abrams также не смогли переломить ситуацию в их пользу.