Посольство России объяснило Австралии, что ждет танки Abrams на Украине

Танки M1A1 Abrams, поставку которых киевскому режиму пообещала Австралия, будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters. Такое заявление сделало посольство России в Австралии.

Как заявила дипмиссия в своем Telegram-канале, "вполне предсказуемо, что австралийское правительство упорствует в своей бессмысленной и безответственной политике, движимой антироссийской грандиозной стратегией Запада".

При этом Канберра маскирует свой истинный настрой "в лицемерные стенания о "международном порядке, основанном на правилах" и фальшивые опасения за территориальную целостность Украины".

Отправка на Украину танков, не являющихся оборонительным оружием, это еще один шаг в постоянно углубляющемся вовлечении Австралии в войну Запада против России через посредников, однако киевскому режиму он не поможет.

Ранее издание Business Insider писало, что украинская армия с начала российской военной операции потеряла около 40 танков Leopard германского производства. Это подтвердило, что "Leopard — мощные, высокоэффективные танки с тяжелой броней, но они не являются непобедимыми".

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришлось признать, что переданные ВСУ американские танки Abrams также не смогли переломить ситуацию в их пользу.