В США описали последствия убийства лидера ХАМАС

Ликвидация главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не станет "предвестником гибели" группировки. Такую оценку дает в пятницу, 18 октября, The Washington Post со ссылкой на оценки аналитиков.

Как отмечает издание, стойкость ХАМАС "свидетельствует о высокой степени гнева и разочарования палестинцев израильской оккупацией и постоянными провалами мирных переговоров, поддерживаемых США".

CNN, в свою очередь, отмечает, что убийство Синвара не отразится на ситуации на Ближнем Востоке и не приведет к урегулированию конфликта в секторе Газа — гибель лидеров редко отражается на исходе конфликтов.

Тем временем израильский министр иностранных дел Исраэль Кац раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за отсутствие реакции на ликвидацию в секторе Газа лидера ХАМАС Яхьи Синвара. За это "мы продолжим считать его персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль", цитирует Каца ТАСС.

Зато отреагировала спикер МИД России Мария Захарова — на высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что он "не будет переживать", если гибель Синвара окажется правдой. Чиновница напомнила про каннибальские традиции родных для Рютте Нидерландов и пожелала ему не подавиться.