Террориста с гранатой задержали силовики в Ингушетии

Члена террористической группировки задержали сотрудники силовых структур в Ингушетии. На мужчину вышли в рамках расследования инцидента со стрельбой по автомобилю сотрудников центра "Э".

Как сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах, автомобиль остановили для проверки. Во время осмотра в салоне машины обнаружилась граната. Выяснилось, что владелец автомобиля — член баталхаджинской террористической организации.

Вечером 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии, при въезде в Магас, был расстрелян автомобиль с сотрудниками центра "Э". Преступники передвигались на автомобиле Lada серебристого цвета, который позже нашли в Северной Осетии.