В Крыму задержали 23-летнюю украинскую шпионку

В Крыму задержана жительница Херсонской области, которая работала на Службу безопасности Украины (СБУ).

Как стало известно ЦОС ФСБ, 23-летняя девушка сама вышла на СБУ и предложила свою помощь. Она собирала информацию о местонахождении пунктов размещения ВС России в Херсонской области. Данные передавались куратору через соцсети

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала в Омске подозреваемого в финансировании украинских террористических организаций и сборе средств для ВСУ. Заведено дело о государственной измене.