Дрейфовавший на надувной лодке в Охотском море грубо нарушил правило

Надувная лодка "Байкат 470", на которой Михаил Пичугин дрейфовал в Охотском море, не была предназначена для такого маршрута.

На таком маломерном судне можно плавать не дальше пяти километров от берега. Для многокилометровых путешествий, в частности, для 150-километрового перехода от Шантарских островов до Сахалина, оно не было предназначено, об этом сообщил источник ТАСС ссылаясь на документ об освидетельствовании судна.

"Категория сложности 4, разряд 4. Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили, или пятью километрами. При этом высота волны не должна превышать 0,6 метра с порывами ветра до 12 метров в секунду", сообщил собеседник агентства.

Двое мужчин и 15-летний подросток пропали 9 августа, после того, как выдвинулись на катамаране "Байкат 470" от мыса Перовского (Хабаровский край) в сторону острова Сахалин. На их поиски отправились спасатели как из Хабаровского края, так и с Сахалина, были привлечены четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России.

Из трех путешественников выжил только один – Михаил Пичугин. Его брат и 16-летний племянник погибли от переохлаждения и обезвоживания – запасов у команды было примерно на две недели. Мужчина сохранил тела родственников, привязав их к лодке, чтобы их не смыло за борт.

Пичугин 67 дней дрейфовал в море, 20 из которых провел с телами умерших родственников. Он похудел на 50 килограммов. Его лодку 15 октября обнаружила команда рыболовецкого судна "Ангел". Михаила подняли на борт и госпитализировали в Магадан. Сейчас Михаил находится в реанимации. Состояние мужчины удовлетворительное, с ним работает психолог. После выздоровления он планирует вернуться в родную Бурятию – к пожилой матери и 12-летней дочке.

Не исключено, что мужчину могут посадить на семь лет. В настоящий момент следователи и сотрудники прокуратуры устанавливают, находились ли в лодке все необходимые предметы, установленные правилами выхода в море. Также следственные действия идут в морском торговом порту Магадана, экипаж траулера "Ангел" дает показания.