Си Цзиньпин приедет в Россию на саммит БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин отправится с визитом в Россию 22-24 октября для участия в саммите БРИКС. Об этом в пятницу, 18 октября, рассказали в китайском Министерстве иностранных дел.

Как пояснили в китайском внешнеполитическом ведомстве, Си Цзиньпин приедет в Казань на саммит БРИКС по приглашению президента России Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что многие государства понимают, что "за БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее". Хочет примкнуть к этому объединению и Сербия.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что название объединения БРИКС, составленное из первых букв названий государств — основателей этого союза (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), пока не планируют менять — даже с участием принятия новых членов.