Дональд Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за конфликт между Россией и Украиной несет глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявил в пятницу, 18 октября, заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Российский политик перечислил "три события за неделю, которые все-таки случились". Первым из них он назвал высказывание Трампа о вине Зеленского в конфликте с Россией.

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, это признание ничего не изменит в позиции Соединенных Штатов, "даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет". Тем не менее, "сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "план победы", продвигаемый киевским режимом, представляет собой нечто эфемерное и не конкретное. Он предположил, что "это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал".

Американское издание The Washington Post писало, что нереалистичность "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского признают как в Соединенных Штатах, так и в Европе — там неуклонно нарастает усталость от украинского конфликта.