Болтовня вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия на первый взгляд бессмысленна. В то же время, это наталкивает на печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу", убежден Дмитрий Медведев.

Как написал зампред Совбеза в Telegram, у Киева есть для этого все возможности - сырье, технологии, специалисты. Для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен. Часики тикают, предупреждает Медведев.

Высказался зампредседателя Совбеза и о "плане победы" Зеленского. По словам Медведева, после обнародования этого "документа" стало ясно: слово "план" в этом контексте обозначает вовсе не порядок действий, его следует понимать в жаргонном смысле, как обозначение некоторых запрещенных веществ.