На ВДНХ разработали экскурсионные программы для участников СВО

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут бесплатно посетить Музей кино и Музей Востока, а также ряд других площадок, входящих в Музейный город на ВДНХ.

С 19 по 25 октября здесь пройдет акция "Музейная неделя". В некоторых павильонах разработали специальные экскурсионные программы, а в отдельных учреждениях культуры предусмотрели льготные билеты. В Музее кино представлены костюмы, фотографии, афиши и плакаты, диафильмы, редкие издания, кино- и фототехника, а также предметы, связанные с жизнью деятелей отечественного кинематографа. Всего в фондах хранится более 200 тысяч экспонатов. Один из них — статуэтка премии "Оскар", которую в 1943 году получил советский документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой", снятый режиссерами Ильей Копалиным и Леонидом Варламовым. Для СССР это была первая награда Американской киноакадемии. Интерес посетителей вызывает и постоянная экспозиция "Кабинет Сергея Эйзенштейна". Здесь можно увидеть личные вещи великого режиссера и одного из основателей советского кинематографа. А выставка "Лабиринт истории" расскажет о главных событиях отечественной киноиндустрии. Кроме того, в музее можно посетить залы временных экспозиций, таких как "Солоницын. Разговор с самим собой", "Невидимое кино. Посвящение Семену Манделю", "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая", "Шукшин. Тоска по дому", а также "Сердце мое полно жалости", приуроченной к юбилею Алексея Германа.

Музей Востока на ВДНХ подготовил для посетителей более 1,5 тысячи экспонатов.

Это предметы искусства самых разных регионов России и мира. Юбилейная выставка "Миры Майтреи" подготовлена к 150-летию со дня рождения Николая Рериха. На ней представили картины художника, а также металлическую скульптуру и традиционную буддийскую живопись из наследия семьи Рерихов и фондов музея. Кроме того, в экспозицию вошла серия полотен "Майтрея" из собрания Нижегородского государственного художественного музея.

Оформить бесплатный электронный билет можно на официальных сайтах Музея кино и Музея Востока или обратиться в кассы.

При входе необходимо показать билет и документы, подтверждающие статус участника СВО или члена его семьи. Кроме того, участники боевых действий могут бесплатно посещать центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс "Буран", а также павильон № 57 "Россия — моя история", Музей гаража особого назначения ФСО России и музей "Атом".

Ранее сообщалось, что Департамент культуры города Москвы и подведомственные ему учреждения принимают активное участие в поддержке ВС России при проведении СВО, а также жителей новых территорий и приграничных регионов. Специальные театрализованные программы готовят для детей участников СВО, московские библиотеки отправляют коллегам в Донбассе тысячи книг.

Тем временем кабмин утвердил алгоритм выплаты компенсаций бойцам СВО, которые уже имеют пенсию за выслугу лет. Величина выплат зависит от продолжительности участия в спецоперации. Для их получения необходимо обратиться с рапортом на имя командира или начальника.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что все льготы и выплаты военнослужащие должны получать в полном объеме и своевременно, без бюрократии и волокиты. Чтобы помочь защитникам Родины, был упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий - отныне для этого не надо подавать личное заявление.