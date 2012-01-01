Собянин назвал самые популярные бесплатные экскурсии по Москве

Более 680 бесплатных экскурсий состоялись в Москве в прошлом году, их посетили свыше 15,5 тысячи человек.

Что касается этого года, то к октябрю 2024 проведено уже более 900 бесплатных экскурсий, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Развитие подобных проектов будет продолжено.

Самые популярные из них - ежеквартальные акции "День без турникетов", ежемесячные "Открой#Моспром", а также "Московская музейная неделя" и "Московские истории".

Так, в акции "Московские истории", прошедшей в сентябре, приняли участие почти 300 гидов, которые провели более 500 экскурсий. Их слушали 15 тысяч посетителей.

Горожане продолжают интересоваться экскурсиями проекта "Открой#Моспром". С начала года количество его участников увеличилось до 16 миллионов человек.

Акция "День без турникетов" знакомит москвичей и гостей столицы с инновационными городскими предприятиями и производствами. Активно присоединяются к проведению экскурсий и столичные театры.

С 2012 года было проведено более 6,5 тысячи экскурсий, а их участниками стали свыше 435 тысяч человек, отметил Собянин.

В этом месяце Московская музейная неделя проходит с 14 по 20 октября, до конца года акцию проведут еще дважды: с 11 по 17 ноября и с 9 по 15 декабря. Оформить бесплатный электронный билет можно на сайтах музеев или на портале mos.ru.