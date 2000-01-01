Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

Украинскую ракету сбили дежурные средства противовоздушной обороны в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Глава областной администрации в Telegram сообщил об отбое воздушной тревоги. Смирнов выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли два ранее занятых ими населенных пункта в Курской области. Это село Старая Сорочина и деревня Александрия. Эксперты пояснили, что это восточная и западная окраины колец, в которых ВС России вот-вот замкнут около 2000 украинских боевиков.