Зеленский опроверг наличие плана обмена территорий на членство в НАТО

Никто из западных лидеров не обсуждал с Киевом план отказа Украины от занятых ВС России территорий в обмен на членство в НАТО. Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Financial Times, ему бы побоялись такое предложить.

Украинский лидер призвал рассматривающих такой вариант западных чиновников положить это предложение ему на стол. И попробовать поговорить о таком плане с украинскими властями, не привлекая третью сторону.

Зеленский ранее обратился к странам НАТО с призывом готовить бригады военных для участия в конфликте с Россией. По его мнению, эти отряды должны сыграть роль резервов и заменить на линии боевого соприкосновения уставшие части ВСУ.