"В творческой форме": Власти Красноярска объяснили поведение учителя-квадробера

Школьный учитель в Красноярске, которого в социальных сетях прозвали квадробером, в действительности проводил физкультурные минутки. Об этом в пятницу, 18 октября, рассказали в главном управлении образования города.

Красноярский учитель физики, по словам учеников, прыгал, как заяц, посреди класса, ходил по партам, лаял, иногда читал рэп. Представитель красноярского управления образования заявил, что "мужчина в творческой форме проводил физминутки для учеников", такие активности должны проходить каждые 20 минут во время уроков.

Чиновник не объяснил, зачем на физкультурных минутках нужно было лаять по-собачьи, зато рассказал, что этот учитель уже не работает в школе — он уволился по собственному желанию в начале октября, сообщает РИА Новости.

Ранее академик и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко уточнял, что "если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться", поскольку именно у родительницы в данном случае, скорее всего, "психиатрия какая-то".

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о квадробинге, подчеркнул, что "не нужно преувеличивать популярность" этого движения. Он также не раз отмечал, что эта тема не входит в повестку Кремля.