Песков: Россия обеспокоена последствиями убийства лидера ХАМАС

Россия встревожена возможными последствиями убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара для Ближнего Востока. Об этом в пятницу, 18 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, комментируя случившееся, "Израиль выполняет свои действия".

При этом Песков подчеркнул, что гуманитарная катастрофа и последствия для мирных жителей сектора Газа и Ливана вызывает наибольшую обеспокоенность Москвы в контексте обстановки на Ближнем Востоке. Он напомнил про "последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем", сообщает РИА Новости.

Американские средства массовой информации между тем пишут, что убийство Синвара было бессмысленным — гибель лидеров редко отражается на исходе конфликтов и не станет "предвестником гибели" ХАМАС.

Руководство ХАМАС проинформировало турецких, катарских и египетских официальных лиц о гибели главы своего политического бюро Яхьи Синвара во время операции в Тель-аль-Султане. Исполнять его обязанности пока будет Халед Машаль.