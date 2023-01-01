Автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

Автобус провалился колесом в яму с кипятком в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердили в пятницу, 18 октября, в городском комитете по транспорту.

Инцидент произошел на Кронштадтской улице. Из-за прорыва трубы на дороге образовалась дыра, заполнившаяся кипятком — в нее и угодило транспортное средство.

Пострадавших удалось избежать, водитель автобуса оперативно вывел людей из салона, сообщает РИА Новости.

В апреле 2023 года в Северной столице случилось похожее ЧП: в яму с кипятком упал автомобиль, в салоне которого находились, помимо водителя-пенсионера, двое детей. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Рискуя собственными жизнями, сотрудники МЧС вытащили людей, при этом сами получили ожоги и попали в больницу.

В декабре 2023 года пятеро школьников в возрасте от девяти до 16 лет провалились в яму с кипятком в Ивановской области. Произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой в городе Южа. Дети попали в больницу с ожогами.