Всплеск заболеваемости пневмонией зафиксирован в 16 российских регионах

Всплеск заболеваемости пневмонией зафиксирован как минимум в 16 регионах России. По данным Роспотребнадзора, регистрируются групповые очаги в детских учреждениях, болеют и взрослые. Основной возбудитель как в единичных случаях, так и в очагах — микоплазма.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор, пациентов с пневмонией стало больше в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, а также в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми. Медики отмечают, что основная причина пневмонии - сильное переохлаждение, из-за которого падает иммунитет.

Чтобы свести к минимуму риски распространения инфекции, введен непрерывный мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией. В частности, в школах и детских садах усилены "утренние фильтры": учащихся проверяют на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк.

Врачи отмечают, что спровоцировать воспаление легких могут различные вирусы, в том числе коронавирус, вирус гриппа и герпеса. В том числе и обычный риновирус с сильным насморком и першением в горле может привести к развитию пневмонии. Чаще вирусной пневмонией болеют дети до пяти лет.