Путин: ВВП стран БРИКС превысил показатели стран G7

Президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Москве.

В ходе пленарного заседания глава государства заявил, что сегодня страны БРИКС являются драйверами экономического роста. Организация уже обогнала G7 по вкладу в мировую экономику.

"Совокупный ВВП объединения составляет более 60 триллионов долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующей показатель так называемой Группы семи и продолжает расти", - передает его слова ТАСС.

Потенциал БРИКС принесет большую выгоду странам-участницам. Совместная работа стран объединения приносит осязаемые результаты, подчеркнул российский лидер.