Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил пуск "Калибра"

Точно в цель - с максимальной эффективностью. Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" выпустил крылатую ракету “Калибр” из акватории Баренцева моря.

Учебная мишень находилась на расстоянии более 1300 километров - на полигоне в Архангельской области. На время манёвров район заранее объявили закрытым для судоходства и полётов авиации.

Фрегат "Адмирал Касатонов" - многофункциональный боевой корабль, способный эффективно противостоять любому противнику, в том числе подводным лодкам и воздушной технике.