Собянин выступил на Московском финансовом форуме. Главное

Москва остается двигателем экономики в нашей стране - об этом сегодня рассказал Сергея Собянин на ежегодном Московском финансовом форуме. Мэр отметил, что перечисления столицы в федеральный бюджет выросли в пять раз за последние 14 лет и достигли трёх с половиной триллионов рублей. Откуда поступают деньги, куда идут и какие у бизнеса перспективы?

Московский финансовый форум - площадка популярная. Это видно даже по очереди, которая собралась перед началом пленарного заседания. Обсуждают, как и во что вкладывать. Может быть, это недвижимость ресурсы или то, что ценится всегда.

В самом зале свободных мест нет. Перед началом дискуссии со вступительным словом дистанционно - глава правительства Михаил Мишустин.

"2/3 поступлений федеральный бюджет получает за счёт не нефтегазовых доходов. Все социальные обязательства гарантированно выполнялись. Успешно решались задачи стратегического развития в соответствии с теми национальными целями, которые определил глава государства", - отметил Мишустин.

За почти 10 лет существования МФФ зарекомендовал себя как событие, на котором разрабатывают финансовую политику страны. Шесть лет назад здесь были обозначены абсолютно новые цели развития - нацпроекты.

В нацпроектах прописана личная ответственность министров и вице-премьеров за реализацию. Форум организован властями Москвы и Минфином. Поэтому и на пленарной сессии глава ведомства и мэр столицы Сергей Собянин.

"Главная национальная цель – обеспечение суверенитета и независимости нашей страны – она была реализована. Испытание СВО. Это испытание, по сути дела, экономической блокадой. Которую нам устроили западные страны. Это второй экзамен был на прочность всех наших национальных идей, целей, проектов. Это не КПИ, это не статистика. Это реальный экзамен, который нам преподнесла жизнь", - рассказал Собянин.

И российская экономика все эти испытания выдерживает. Несмотря на все внешние попытки этому помешать, наша финансовая система демонстрирует устойчивость - банковская система не рухнула, а внешние расчёты с партнёрами проводят в национальных валютах - их доля достигла уже 90%. Российская экономика продемонстрировала рост, развивается промышленность, но это новые вызовы.

"Сегодня в Москве 0,5 млн вакансий. В стране 4 млн вакансий, которые не покрываются предложением на рынке труда. И дальше будет расти", - отметил Собянин.

В Европе производительность труда при общем обвале экономики выше, так как выше плотность населения - территории меньше. В нашей стране при наших масштабах двигателем экономики была и остаётся столица. Поэтому, много производя и потребляя, Москва и много вкладывает в дотационные регионы.

"С территории Москвы поступает в федеральный бюджет 3,5 трлн рублей. Трансферты регионам составляют из федерального бюджета 3,8 трлн. Сегодня каждый 8-й россиянин получает медицинскую помощь, пенсионную, социальное страхование за счёт москвичей, которые ведут отчисления в эти фонды со своего Фонда заработной платы", - сообщил Собянин.

Московские инфраструктурные проекты дают вложений примерно 1 к 6. Только реализация БКЛ уже принесла в федеральный бюджет столько, сколько в него вложили. То есть окупилась полностью меньше чем за 5 лет. У МЦК тоже впечатляющие показатели. На 1 рубль, вложенный в проект, привлекли 11 рублей внебюджетных ресурсов.